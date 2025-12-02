Турпоток в Саудовскую Аравию из России вырастет весной – РСТ

Саудовская Аравия с запуском безвиза может стать популярнее у россиян. Рост турпотока ожидается с весны – многие курортные отели в Королевстве еще строятся.

Российские туроператоры ожидают, что интерес туристов к Саудовской Аравии пойдет в рост в начале 2026 года, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Турпоток в Саудовскую Аравию растет после активной рекламной кампании в этом году. Отмена виз также придаст импульс продажам"

– глава PR-отдела ITM group Андрей Подколзин

Он отметил, что российские путешественники интересуют отдыхом на Красном море в Саудовской Аравии, при этом многие отели в этом регионе еще строятся и будут принимать гостей с конца весны - начала лета будущего года. Попасть в Саудовскую Аравию без визы можно будет с февраля, таким образом турпоток может вырасти с весны.

Чаще всего новым направлением интересуются те, кто уже бывал на Аравийском полуострове в других странах – ОАЭ, Катаре, Бахрейне, поделилась руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

"Саудовская Аравия дает возможность для интересного сравнения культур и впечатлений. Но пока стоимость туров остается довольно высокой, поэтому основной сегмент, выбирающий это направление – пары без детей"

– Любовь Воронина

Туроператоры считают, что поток туристов из РФ в Саудовскую Аравию может резко вырасти в ближайшие годы, но для привлечения россиян следует отменить запрет на алкоголь в курортных отелях.