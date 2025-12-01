Авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией станет больше

Россию и Саудовскую Аравию свяжет больше прямых авиарейсов. Взаимный турпоток, как ожидается, вырастет на фоне ведения безвизового режима.

Россия и Саудовская Аравия расширят маршрутную сеть и количество прямых рейсов, об этом рассказал накануне российский вице-премьер Александр Новак.

Он пояснил, что Москва и Эр-Рияд обсудили развитие прямого авиасообщения, полеты будут выполнять как саудовские, так и российские перевозчики.

"Пока летают две саудовские компании по маршруту Эр-Рияд-Москва. Договорились о том, что в ближайшее время будут проработаны и приняты решения об увеличении количества авиакомпаний, в том числе двух или трех российских компаний"

– Новак

Рейсы будут выполняться не только в Москву, но и в другие российские города. Стороны в ближайшие месяцы обсудят возможную маршрутную сеть.

Отметим, что в начале следующего года Flynas введет в расписание рейсы в Саудовскую Аравию из Сочи и Санкт-Петербурга.

Ранее Москва и Эр-Рияд подписали соглашение об отмене виз, оно вступит в силу в 2026 году.