Соглашение об отмене виз подписали Москва и Эр-Рияд

Флаги Саудовской Аравии и России
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Граждане России смогут въезжать в Саудовскую Аравию без виз. Для этого им необходимо будет лишь предъявить действующий паспорт.

Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз для владельцев всех видов паспортов: заграничного, дипломатического и служебного.

Церемония подписания документа состоялась 1 декабря в Эр-Рияде, где проходит Российско-Саудовский деловой форум.

С российской стороны в подписании межправсоглашения участвовал вице-премьер Александр Новак.

Согласно соглашению, граждане обеих стран могут въезжать на территорию друг друга без оформления виз и находиться в стране до 90 дней в году. Для этого необходимо будет лишь предъявить действующий паспорт.

Ранее сегодня президент России подписал указ, которым отменил визы для туристов из Китая. Безвиз будет действовать до середины сентября будущего года.

