Европейский банк построит логистический центр в Ереване

ЕБРР и правительство Армении вложат €48 млн в создание в Ереване централизованного таможенно-логистического комплекса. Проект, утвержденный 11 декабря, объединит все службы по оформлению экспорта и импорта в одном месте.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует €39 млн в создание логистического центра в Ереване. Соответствующее решение о финансировании было одобрено правительством Армении 11 декабря.

Проект, который закреплён кредитным соглашением от 19 сентября, направлен на создание для Комитета государственных доходов единого таможенно-логистического центра. На его территории планируется консолидировать работу всех государственных и частных структур, предоставляющих документальное оформление для внешнеторговых сделок.

Софинансирование по проекту со стороны армянского правительства достигнет €9 млн: €7,8 млн будут предоставлены в кредитной форме, остальное же будет выделено в виде гранта.

