Эрдоган: встреча с Путиным в Ашхабаде была плодотворной

Эрдоган назвал состоявшуюся в пятницу встречу с Путиным успешной и плодотворной. Лидеры России и Турции договорились в скором времени провести новую встречу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о прошедших накануне в Ашхабаде переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы провели с господином (Владимиром) Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер выразил надежду, что визит состоится в ближайшее время.

Также Эрдоган подчеркнул, что отношения России и Турции имеют прочную основу.

"Наши отношения с Россией не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он поведал, какие темы обсуждались на встрече в Ашхабаде, основным предметом беседы стал конфликт на Украине и мирные усилия, направленные на урегулирование.

Эрдоган добавил, что позиция Турции по данному вопросу хорошо известна Путину – Турция нацелена на то, чтобы конфликт завершился как можно скорее.

Отметим, что беседа лидеров двух стран прошла на полях форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" и продлилась около 2,5 часов.