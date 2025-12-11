Эрдоган: встреча с Путиным в Ашхабаде была плодотворной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о прошедших накануне в Ашхабаде переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы провели с господином (Владимиром) Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий лидер выразил надежду, что визит состоится в ближайшее время.
Также Эрдоган подчеркнул, что отношения России и Турции имеют прочную основу.
"Наши отношения с Россией не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Он поведал, какие темы обсуждались на встрече в Ашхабаде, основным предметом беседы стал конфликт на Украине и мирные усилия, направленные на урегулирование.
Эрдоган добавил, что позиция Турции по данному вопросу хорошо известна Путину – Турция нацелена на то, чтобы конфликт завершился как можно скорее.
Отметим, что беседа лидеров двух стран прошла на полях форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" и продлилась около 2,5 часов.