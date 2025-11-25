Сколько можно есть мандаринов в день, рассказала диетолог

В преддверии новогодних праздников, одним из символов которых традиционно выступают мандарины, стало известно, сколько этих новогодних фруктов можно съесть без вреда для здоровья.

Чтобы от мандаринов была только польза, стоит съедать в день 200-250 г оранжевой мякоти, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Для того чтобы получать максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего фрукта", не стоит употреблять более 200-250 г мандаринов в день"

– Антонина Стародубова

Врач подчеркнула, что мандарины содержат много витамина С: съев 100 г мякоти, человек получит примерно 40% от рекомендованной дневной нормы. Кроме того, уточнила диетолог, в мандаринах есть витамины группы В, каротиноиды, а именно провитамин А, и другие полезные вещества. При этом, указала специалист, их калорийность невелика: на 100 г мандаринов порядка 38 ккал, передает РИА Новости.