Вечером Военно-Грузинская дорога снова закрылась для большегрузов

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию, сегодня вечером снова закрылась для грузовиков: в горах снова начался снегопад, и ради безопасности на ней запретили движение для крупнотоннажных автомобилей.

Спасатели Северной Осетии снова ввели временный запрет на движение большегрузного транспорта на участке Военно-Грузинской дороги из Владикавказа до Верхнего Ларса, сообщает в пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях"

- МЧС Северной Осетии

Ограничения были введены с 19:50 мск 12 декабря 2025 года до особого распоряжения, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Грузии назвали срок открытия дороги Квешети-Коби, которая в несколько раз сократит время в пути к грузино-российской границе: она будет открыта в 2028 году, сообщила заместитель министра инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани. Дорога длиной в 23 км станет альтернативой дороге Коби-Гудаури.