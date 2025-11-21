Вестник Кавказа

Вечером Военно-Грузинская дорога снова закрылась для большегрузов

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию, сегодня вечером снова закрылась для грузовиков: в горах снова начался снегопад, и ради безопасности на ней запретили движение для крупнотоннажных автомобилей.

Спасатели Северной Осетии снова ввели временный запрет на движение большегрузного транспорта на участке Военно-Грузинской дороги из Владикавказа до Верхнего Ларса, сообщает в пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях"

- МЧС Северной Осетии

Ограничения были введены с 19:50 мск 12 декабря 2025 года до особого распоряжения, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Грузии назвали срок открытия дороги Квешети-Коби, которая в несколько раз сократит время в пути к грузино-российской границе: она будет открыта в 2028 году, сообщила заместитель министра инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани. Дорога длиной в 23 км станет альтернативой дороге Коби-Гудаури.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.