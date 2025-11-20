Что происходит с торговлей между Россией и Грузией?

Российско-грузинский товарооборот растет: Грузия поставляет в Россию продовольствие, а Россия в Грузию — нефть и зерно.

Россия сохраняет место в тройке главных торговых партнеров Грузии с долей в 10,3% по итогам десяти месяцев 2025 года. Статистика "Сакстата" подтверждает тенденцию наращивания российско-грузинского сотрудничества в экономике: товарооборот между странами вырос на 4,2% и составил $2,1 млрд.

Что Грузия экспортирует в Россию?

По данным за январь-октябрь 2025 года, ключевыми позициями грузинского экспорта в РФ остаются напитки. Несмотря на падение в денежном выражении, их поставки исчисляются десятками тысяч тонн:

натуральные вина: $139,2 млн (-13,7%), 50 тыс т;

крепкий алкоголь: $126,6 млн (-1,7%), 32 тыс т;

минеральные воды: $59,9 млн (-12,1%), 111 тыс т;

лимонады и газировки: $46,2 млн (-11,8%), 53 тыс т.

Единственным товаром с резким ростом стали свежие фрукты, экспорт которых вырос на 64,8% до $46,7 млн (9,1 тыс т).

Что Грузия импортирует из России?

Структура грузинского импорта российских товаров за январь-октябрь 2025 года показывает, что основу поставок по-прежнему составляют энергоносители и зерно, в экспорте последнего Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика.

Основные статьи импорта:

нефтепродукты: $416,7 млн (-4,8%), 597,4 тыс т;

природный газ: $148,6 млн (+21,7%), 531 тыс т;

пшеница и меслин: $78,5 млн (+24,9%), 308,9 тыс т;

подсолнечное масло: $38,7 млн (+13,7%), 28,3 тыс т.

Наиболее значительный прорыв отмечен в поставках сырой нефти, суммарная стоимость которых продемонстрировала беспрецедентный рост на 2772,7%, достигнув $46,9 млн (99,3 тыс т).

Зачем Грузии сырая нефть из России?

Многократный рост импорта сырой нефти из России "Вестнику Кавказа" объяснил экономист Каха Гоголашвили. Он отметил, что скорее всего речь идет о привлекательных ценах на нефть российского происхождения, которая сегодня продается со значительным дисконтом к эталонным маркам.

"Имеет смысл предположить, что такой резкий рост импорта сырой нефти из России связан с тем, что в этом году российским компаниям стало заметно труднее продавать свою нефть на международные рынки. Поэтому они стали искать новые пути сбыта нефти – и одним из таких направлений могла стать Грузия", - прежде всего пояснил он.

"Стоит отметить, что речь может идти об импорте с целью дальнейшей перепродажи. То есть грузинские компании закупались в этом году российской нефтью скорее для ее перепродажи на других рынках, чем для переработки внутри Грузии. В этом есть смысл, поскольку при перепродаже эта нефть будет считаться грузинской, пусть у нее и изначально российское происхождение", - сообщил Каха Гоголашвили.

Экономист подчеркнул, что у Грузии есть мотив укреплять экономические контакты с Россией на фоне охлаждения в отношениях с Евросоюзом. "Традиционно для Грузии Россия была рынком сбыта сельскохозяйственных товаров – вина, овощей, фруктов. Грузия не имела возможности экспортировать в Россию промышленные товары, поскольку в стране очень слабо развита промышленность. Что касается импорта, то помимо сырья Грузии интересны индустриальные и промышленные товары из России", - сказал он.

"Сейчас мы видим тенденцию, что Грузия начинает дистанцироваться от ЕС. С этим может быть связано появление планов у грузинских компаний насчет более долгосрочных связей с Россией. Системного подхода пока не сформировалось – многое будет зависеть от того, какой вид примет российская экономика по завершении украинского конфликта; сейчас взаимодействие ведется в режиме ad hoc с конъюнктурными покупками и продажами по выгодным ценам. Нефть оказалась одним из таких продуктов, где многие грузинские бизнесмены заинтересовались спекуляцией из-за дешевизны российского предложения", - заключил Каха Гоголашвили.