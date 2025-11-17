"Сакстат" опубликовал новые данные по внешней торговле Грузии

Внешняя торговля Грузии продолжает расти: за девять месяцев экспорт из страны вырос до 5,8 миллиарда долларов, что почти на 7% больше по сравнению с прошлогодними данными, говорится в свежих данных Национальной службы статистики страны.

Внешнеторговый оборот Грузии неизменно растет: за девять месяцев текущего 2025 года вырос он составил $20,8 млрд, что на 8,6% больше чем за тот же период годом ранее, говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны ("Сакстат").

При этом импорт в страну вырос на 9,3%, до $14,99 млрд, а экспорт – до $5,84, на 6,8%, передает Sputnik Грузия.

Грузия экспортирует легковые автомобили, медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и многое другое.

В страну завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, газ и газообразный углеводород, лекарства, вакцины и медпрепараты, сотовые телефоны и другую электронику и другие товары.

Лидирует среди торговых партнеров Грузии Турция - внешнеторговый оборот между странами составил $2,5 млрд. На втором месте США с оборотом в $2,34 млрд, на третьем – Россия ($2,14 млрд).

В десятку торговых партнеров Грузии вошли Китай, Киргизия, Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.