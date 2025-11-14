В Грузии обновили данные по ВВП за прошлый год

Экономика Грузии за прошлый год выросла на 9,7%. Ранее рост ВВП оценивали в 9,4%.

В Грузии скорректировали показатели роста ВВП. Согласно новым подсчетам, экономика страны выросла на 9,7% за прошлый год. Ранее экономисты давали чуть более скромные оценки – 9,4%, передает Сакстат.

Согласно подсчетам экономистов, рост экономики страны в прошлом году составил 93 млрд лари ($34 млрд). В пересчете на душу населения рост экономики составил $9,2 тыс.

Наибольший импульс к развитию экономики дала торговля, которая выросла за прошлый год на 15,4%, также значительно прибавила сфера недвижимости – на 9,8%, аналогичные показатели у обрабатывающей промышленности.

Отметим, что за 2023 год был зафиксирован рост экономики в 7,8%.