Черный ящик с самолета, упавшего в Грузии, вскоре расшифруют в Турции

В Турции проводятся работы по анализу данных с черного ящика военного самолета, который потерпел крушение в Грузии 11 ноября. Расшифровка может завершиться уже на этой неделе.

В Турции занимаются расшифровкой данных с черного ящика самолета C-130 турецких ВВС, который разбился на прошлой неделе в Грузии, сообщает турецкая газета Hurriyet.

"Для расследования анализируются 180 параметров, записанных в черном ящике. Ожидается, что анализ самописца будет завершен к концу недели"

– сообщение

В издании отметили, что согласно предварительным данным, вероятность внешнего вмешательства оценивается как крайне низкая. При этом на данный момент рассматриваются все версии происшествия.

Отметим, что бортовой самописец был доставлен из Грузии в Турцию 12 ноября, на следующий день после крушения военного самолета.

