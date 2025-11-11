Черный ящик разбившегося в Грузии самолета доставлен в Турцию

СМИ сообщили, что найденный на месте крушения самолета C-130 турецких ВВС его черный ящик доставлен в Турцию.

Принадлежащий упавшему в Грузии накануне турецкому военному самолету черный ящик привезли в Турцию, передают турецкие СМИ.

"Черный ящик нашего самолета, разбившегося на границе с Грузией, доставлен в Турцию"

– CNN Turk

Ранее сегодня информацию об обнаружении черного ящика, изначально озвученную СМИ, подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер отметил, что специалисты уже изучают находку. Глава государства также рассказал, что были найдены тела 19 жертв крушения, тело последнего погибшего продолжают искать.

Напомним, что военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС Турции потерпел крушение на территории Грузии накануне, жертвами трагедии стали 20 человек.