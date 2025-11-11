Вестник Кавказа

Эрдоган и Кавелашвили обсудили крушение самолета ВВС Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты Турции и Грузии обсудили ход поисковых работ на месте крушения С-130. Кавелашвили выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами авиакатастрофы.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Грузии Михаил Кавелашвили провели телефонную беседу, в ходе которой затронули основные вопросы, связанные с крушением самолета С-130 ВВС Турции. 

Главы государств обсудили детали проведения поисковых работ на месте трагедии. Грузинский президент выразил слова сочувствия турецкому коллеге в связи с гибелью военных. Эрдоган поблагодарил Кавелашвили за поддержку. 

Напомним, что крушение самолета С-130 ВВС Турции произошло вчера днем на территории Грузии. По предварительным данным, все находившиеся на борту 20 военных погибли. Поисковые работы продолжаются.

