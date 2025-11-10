Тела почти всех военных Турции обнаружили после крушения самолета в Грузии

В Грузии обнаружили тела 18 турецких военных, погибших в результате падения военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции. Об этом рассказал глава Грузии Гела Геладзе.
"На борту находились 20 человек, включая членов экипажа. 18 человек найдены. К сожалению, они погибли. Поиски двух человек продолжаются"
– грузинский министр
Он отметил, что находится в постоянном контакте с турецким коллегой.
"Мы создали международную следственную группу, в которой участвуют и коллеги из Турции. Они в течение всей ночи были на месте происшествия и участвовали в следственных мероприятиях"
– Гела Геладзе
Напомним, военный самолет, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, рухнул накануне на территории Грузии рядом с границей с Азербайджаном. Жертвами трагедии стали 20 человек.