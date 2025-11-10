Военные в Грузии всю ночь работали на месте крушения турецкого самолета

Поисковая операция на месте крушения турецкого военного самолета в Грузии не прекращалась всю ночь. К поискам привлекли военных.

Поисково-спасательные работы в Грузии на месте крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции велись на протяжении всей ночи.

В поисках на месте ЧП задействованы грузинские военные. Сообщается, что на месте происшествия в Сигнагском муниципалитете находились глава МВД Гела Геладзе и глава Минобороны страны Ираклий Чиковани.

При крушении самолета в приграничном районе погибли 20 человек – все, кто находился на борту.

Накануне вечером главы МИД Турции Хакан Фидан и Грузии Мака Ботчоришвили провели обмен информацией о поисково-спасательных работах в связи с падением военного транспортного самолета на границе Грузии и Азербайджана.