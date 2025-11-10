Вестник Кавказа

Военные в Грузии всю ночь работали на месте крушения турецкого самолета

Самолет в небе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Поисковая операция на месте крушения турецкого военного самолета в Грузии не прекращалась всю ночь. К поискам привлекли военных.

Поисково-спасательные работы в Грузии на месте крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции велись на протяжении всей ночи.

В поисках на месте ЧП задействованы грузинские военные. Сообщается, что на месте происшествия в Сигнагском муниципалитете находились глава МВД Гела Геладзе и глава Минобороны страны Ираклий Чиковани.

При крушении самолета в приграничном районе погибли 20 человек – все, кто находился на борту.

Накануне вечером главы МИД Турции Хакан Фидан и Грузии Мака Ботчоришвили провели обмен информацией о поисково-спасательных работах в связи с падением военного транспортного самолета на границе Грузии и Азербайджана. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
570 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.