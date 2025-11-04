Вестник Кавказа

Главы МИД Турции и Грузии обсудили поисковые работы на месте крушения С-130

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы дипломатических ведомств Турции и Грузии провели переговоры по ситуации с крушением С-130. Состоялся обмен информацией о ходе поисковых работ.

Главы дипведомств Турции и Грузии провели переговоры по ситуации вокруг катастрофы самолета ВВС Турции С-130. Министры иностранных дел Хакан Фидан и Мака Бочоришвили обменялись сведениями о ходе работ на месте инцидента, передали в МИД Турции. 

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня (11 ноября) телефонный разговор с министром иностранных дел Грузии Макой Ботчоришвили. В ходе беседы состоялся обмен информацией о поисково-спасательных работах в связи с падением нашего военного транспортного самолета на границе Грузии и Азербайджана. Министр иностранных дел Грузии Ботчоришвили выразила соболезнования"

– МИД Турции 

Напомним, что авиакатастрофа военно-транспортного самолета Турции С-130 произошла сегодня на территории Грузии. Самолет вылетел с территории Азербайджана.

