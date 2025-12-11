Вестник Кавказа

Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пограничники Ирана арестовали нефтяной танкер, который перевозил 6 млн литров нефти. Власти ИРИ подозревают экипаж судна в контрабанде.

Власти Ирана арестовали экипаж нефтяного танкера в Оманском заливе, передает информационное агентство Fars. 

Сообщается, что на борту судна находятся порядка 6 млн литров нефти – порядка 37 тыс баррелей. Власти ИРИ подозревают, что судно перевозило контрабандное "черное золото". Экипаж из 18 человек арестован. 

Отметим, что похожий инцидент произошел в ноябре, когда погранслужба Ирана перехватила танкер "Талара", который вошел в Ормузский залив. Позднее судно было освобождено.

