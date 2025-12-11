Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе – СМИ

Пограничники Ирана арестовали нефтяной танкер, который перевозил 6 млн литров нефти. Власти ИРИ подозревают экипаж судна в контрабанде.
Власти Ирана арестовали экипаж нефтяного танкера в Оманском заливе, передает информационное агентство Fars.
Сообщается, что на борту судна находятся порядка 6 млн литров нефти – порядка 37 тыс баррелей. Власти ИРИ подозревают, что судно перевозило контрабандное "черное золото". Экипаж из 18 человек арестован.
Отметим, что похожий инцидент произошел в ноябре, когда погранслужба Ирана перехватила танкер "Талара", который вошел в Ормузский залив. Позднее судно было освобождено.