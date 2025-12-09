Вестник Кавказа

Индустриальный сберегательный банк потерял лицензию

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центробанк РФ отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка из-за несоблюдения федерального законодательства.

У Индустриального сберегательного банка ЦБ РФ отозвал лицензию, такое сообщение поступило из самого Центробанка России.

Лицензии кредитную организацию лишили по причине нарушения определенных законов, которые регулируют банковскую деятельность, говорится в сообщении.

По словам Центробанка, в течение года в отношении Индустриального банка неоднократно применялись меры и предупреждения.

Кроме того, отмечается, что банк нарушал законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем и финансировании терроризма.

