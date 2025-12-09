Индустриальный сберегательный банк потерял лицензию

Центробанк РФ отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка из-за несоблюдения федерального законодательства.
У Индустриального сберегательного банка ЦБ РФ отозвал лицензию, такое сообщение поступило из самого Центробанка России.
Лицензии кредитную организацию лишили по причине нарушения определенных законов, которые регулируют банковскую деятельность, говорится в сообщении.
По словам Центробанка, в течение года в отношении Индустриального банка неоднократно применялись меры и предупреждения.
Кроме того, отмечается, что банк нарушал законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем и финансировании терроризма.