Аналитики ЦБ РФ: замедление инфляции продолжится в 2026 году

Аналитики Центробанка составили прогноз, из которого следует, что в будущем году инфляция в РФ продолжит снижаться. При этом быстрое смягчение ДКП может создать риски для снижения инфляции до целевого уровня.

Департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды" отметил, что в новом году ожидается дальнейшее замедление инфляции в стране.

"Все устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с объявленным повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги"

Аналитики Центробанка добавили, что при этом пока устойчивые компоненты роста потребительских цен остаются повышенными и выраженной тенденции к их снижению нет. В связи с этим, для замедления годовой инфляции до целевого уровня в 4% необходимо сохранение жесткой ДКП.

"Дальнейшее быстрое смягчение денежно-кредитных условий, которое было бы способно подстегнуть ускорение роста кредита и денежных агрегатов, может создать риски для устойчивого замедления роста цен к 4%… для возврата инфляции к 4% и ее закрепления на этом уровне траектория ключевой ставки (жесткость ДКП) должна оставаться высокой"

Отметим, что выводы, представленные аналитиками в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией регулятора.