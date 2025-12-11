В Сочи назвали срок открытия горнолыжных трасс этой зимой

Глава Сочи назвал сроки старта сезона катания на горных курортах и оценил поток туристов, который курорт примет за две недели новогодних праздников.

Глава Сочи Андрей Прошунин рассказал о начинающемся зимнем сезоне и ожидаемом турпотоке.

"Сегодня мы полностью погружены в подготовку к активному зимнему сезону. Горнолыжные курорты завершили необходимые профилактические работы и ждут только снежной погоды"

– Андрей Прошунин

Он добавил, что трассы для катания могут открыться в двадцатых числах декабря, всего для туристов будет доступно этой зимой свыше 120 горнолыжных трасс, их общая протяженность составит 174 км. Также на курортах будут работать 64 современных подъемника.

"В целом на предстоящий зимний сезон в январе – феврале динамика бронирования горного кластера сопоставима с прошлым годом"

– Андрей Прошунин

На середину декабря сочинские отели загружены в среднем на 62%, в горном кластере – 41%. Сейчас в Сочи отдыхают одновременно 100 тыс туристов.

В период новогодних и рождественских праздников турпоток на курорт составит около 480 тыс человек, на горный кластер придется около 165 тыс человек, добавил он в ходе пресс-конференции в ТАСС.