Путин в Ашхабаде встретится с лидерами Ирана, Ирака и Пакистана

Кремль анонсировал двусторонние встречи российского президента с лидерами Ирана, Ирака и Пакистана в Ашхабаде 12 декабря.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу посетит Туркменистан, где на полях международного форума "Мир и доверие", проведет ряд встреч с лидерами других государств, рассказал накануне поездки главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Будет, естественно, беседа с туркменистанским коллегой (Сердаром Бердымухамедовым). Помимо этого, будет беседа с президентом Ирана (Масудом) Пезешкианом, премьер-министром Пакистана (Шахбазом) Шарифом, также планируется беседа с президентом Ирака Латифом Рашидом"

– Дмитрий Песков

Ранее в четверг пресс-секретарь президента также проинформировал о запланированной встрече в Ашхабаде Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По итогу рабочего дня в Ашхабаде российский лидер вернется в Москву, добавил представитель Кремля.