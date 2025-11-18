Мишустин заявил о выходе экономики РФ на мировые темпы роста в 2026 году

Михаил Мишустин представил проект трансформации отечественной экономики до 2030 года. Планируется выход на общемировые темпы роста в следующем году, а также развитие отечественного производства.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с кабмином поставленные российским лидером Владимиром Путиным задачи в области развития экономики. По словам Мишустина, в следующем году Россия должна достичь общемировых темпов роста экономики.

Для воплощения в жизнь амбициозного плана правительство составило проект структурной трансформации, рассчитанный до 2030 года. По словам Мишустина, одной из важнейших целей является обеспечение кадрового потенциала промышленности. Также прорабатываются вопросы занятости для молодежи и ветеранов СВО.

"Делается очень большой акцент на приток кадров в обрабатывающее производство, машиностроение"

– Михаил Мишустин

В планах правительства также улучшить инвестиционный климат и обеспечить высокий уровень технологического развития страны. Также планируется расширить возможности экспорта и повысить конкуренцию в бизнес-среде.

Одной из ключевых целей является наращивание отечественного производства и развитие комфортной инфраструктуры в контексте решения демографической проблемы.

"Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда"

– премьер-министр РФ