Мишустин заявил о выходе экономики РФ на мировые темпы роста в 2026 году

Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с кабмином поставленные российским лидером Владимиром Путиным задачи в области развития экономики. По словам Мишустина, в следующем году Россия должна достичь общемировых темпов роста экономики.
Для воплощения в жизнь амбициозного плана правительство составило проект структурной трансформации, рассчитанный до 2030 года. По словам Мишустина, одной из важнейших целей является обеспечение кадрового потенциала промышленности. Также прорабатываются вопросы занятости для молодежи и ветеранов СВО.
"Делается очень большой акцент на приток кадров в обрабатывающее производство, машиностроение"
– Михаил Мишустин
В планах правительства также улучшить инвестиционный климат и обеспечить высокий уровень технологического развития страны. Также планируется расширить возможности экспорта и повысить конкуренцию в бизнес-среде.
Одной из ключевых целей является наращивание отечественного производства и развитие комфортной инфраструктуры в контексте решения демографической проблемы.
"Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда"
– премьер-министр РФ