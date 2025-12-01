Выход США из НАТО предложил американский конгрессмен

Представитель республиканской партии штата Кентукки в Палате представителей США раскритиковал внешнюю политику администрации Трампа и предложил законопроект о выходе Штатов из НАТО.

Томас Мэсси, член палаты представителей США от республиканской партии штата Кентукки, внес в нижнюю палату Конгресса законопроект, предлагающий выход Штатов из состава Организации Североатлантического договора.

Конгрессмен отметил непланомерность расходуемых страной средств на участие в деятельности альянса, подчеркнув, что распределение бюджетных средств должно в первую очередь ориентироваться на защиту национальных интересов, а не спонсирование "социалистических" государств. Об этом и внесенном на рассмотрение законопроекте Мэсси рассказал в социальной сети X (Twitter).

Несмотря на то, что предложение республиканца вписывается в концепт внешнеполитического курса США, изложенного в недавно опубликованной "Стратегии национальной безопасности", Мэсси, выражающий несоласие с американской интервенцией в международные и региональные процессы, был подвергнут критике со стороны президента США Дональда Трампа, заявившего, что будет поддерживать оппонента Мэсси на первичных выборах.