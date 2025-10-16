Путин и Трамп признаны одними из самых влиятельных политиков в Европе

Российский президент и его американский коллега вошли в топ-5 лидеров Европы по версии Politico несмотря на то, что не являются руководителями стран ЕС.

Российский президент Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вошли в топ рейтинга самых значимых лидеров Европы, составленного журналом Politico.

В издании отметили, объясняя наличие руководителей не стран ЕС в списке: вопреки тому, что "обычно рейтинг Politico ограничен европейцами", Путин и Трамп все же включены в него, поскольку имеют достаточно весомое влияние на Европу.

В список, наряду с президентами РФ и США, также попали премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.