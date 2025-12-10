Токаев призвал принять межгосударственную программу по Каспию

Казахстанский президент призвал прикаспийские страны развить совместные проекты по защите и сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

Для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу, так как этот вопрос является наиболее актуальным в наше время, такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахско-иранском бизнес-форуме.

"Снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона. Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств"

— Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан примет участие в VII Каспийском саммите в Тегеране в следующем году, а также выступил с инициативой провести IV Каспийский экономический форум в течение следующих пары лет.

По словам казахстанского президента, эти мероприятия помогут привлечь большее количество ресурсов для решения Каспийского вопроса.