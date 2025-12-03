В ЕС одобрили проект отказа от российского газа до 2027 года

Евросоюз одобрил план отказа от импорта российского газа до конца 2027 года. Проект ждет утверждения на уровне Европарламента.

Послы Евросоюза утвердили проект полного отказа от поставок газа из РФ до осени 2027 года, информирует Sky news.

В рамках плана европейские страны полностью свернут импорт сжиженного газа к концу следующего года, а трубопроводного – до конца сентября 2027 года. Однако план законодательно еще не оформлен: требуется одобрение министров и Европарламента.

Отметим, что российское "голубое топливо" к октябрю этого года составляло 12% в структуре энергетического импорта Брюсселя.

Ранее стало известно о санкциях ЕС в отношении российских танкеров. В список рестрикций попали 40 судов.