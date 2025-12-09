Правила проведения митингов ужесточил парламент Грузии

В грузинском парламенте приняли в окончательном чтении поправки к закону "О манифистациях и собраниях", как ранее предлагали в "Грузинской мечте".

В Грузии окончательно ужесточили правила проведения манифестаций, соответствующие поправки были приняты в парламенте страны.

Согласно новым положениями закона "О манифистациях и собраниях", теперь организаторы обязаны уведомлять МВД о проведении акции не менее чем за пять дней.

Перекрытие улиц и тротуаров во время митинга будет считаться законным в случае достаточно большого количества участников.

Напомним, ранее соответствующее предложение поступило от правящей партии "Грузинская мечта".