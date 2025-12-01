Вестник Кавказа

В махачкалинском "Динамо" расстались с главным тренером

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Динамо" из Махачкалы приняло отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера. Руководство дагестанской команды поблагодарило Биджиева за работу и извинилось за инцидент с болельщиками.

Руководство махачкалинского "Динамо" приняло отставку наставника футбольной команды Хасанби Биджиева, информирует пресс-служба клуба. 

"Попечительский совет махачкалинского "Динамо" принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Клуб высоко ценит проделанную Биджиевым работу и благодарен ему за высокий профессионализм и добросовестную работу в нашей команде"

– пресс-служба "Динамо"

В сообщении пресс-службы отмечается, что Биджиев вывел махачкалинцев в высший дивизион российского футбола – РПЛ. Также подчеркивается, что под руководством экс-наставника "Динамо" сохранило место в элите российского футбола. 

Руководство дагестанского клуба также извинилось перед Биджиевым за акцию болельщиков в 18-м туре РПЛ, в которой звучало требование об отставке главного тренера. 

Отметим, что махачкалинская команда сейчас занимает 13-е место в РПЛ. В последнем матче "Динамо" уступило "Пари НН" со счетом 0:1.

