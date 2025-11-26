"Сочи" и "Динамо" Махачкала сыграли вничью

Махачкалинское "Динамо" играло сегодня на выезде с "Сочи". Перед этой встречей динамовцы располагались на 13-й строчке турнирной таблицы, а сочинцы – на 16-й.

В Сочи только что закончился матч 17-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и махачкалинским "Динамо".

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

На данный момент "Сочи" с 9 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице национального первенства. "Динамо" располагается на 13-й строчке, в активе махачкалинцев 15 очков.

В следующем туре "Сочи" примет дома "Локомотив", а "Динамо" сыграет в Каспийске с "Пари" НН.