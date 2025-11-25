Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" уступило по пенальти ЦСКА в Кубке России

матч между футбольными клубами “Динамо“ Махачкала и ЦСКА
© Фото: соцсети футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала встречался сегодня с ЦСКА в рамках с 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. В следующий раунд вышла столичная команда.

В Москве только что завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу между ЦСКА и махачкалинским "Динамо".

Счет на 8-й минуте открыл защитник гостей Андрес Аларкон. На 68-й минуте он срезал мяч уже в свои ворота, восстановив тем самым статус-кво. А на 90-й минуте полузащитник ЦСКА Матия Попович вывел столичную команду вперед.

Первая встреча завершилась в пользу динамовцев со счетом 1:0, поэтому победитель противостояния определялся в серии послематчевых пенальти, в которых сильнее был ЦСКА (5:4).

Таким образом, в полуфинале сыграют армейцы. Их соперником будет "Краснодар".

