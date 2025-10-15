ФИФА и Саудовская Аравия выделят $1 млрд на развитие спорта в развивающихся странах

Футбольные стадионы стандарта ФИФА появятся в развивающихся странах, на это планируется выделить $1 млрд. Меморандум подписан ФИФА с саудовским SFD.

Международная федерация футбола ФИФА и Саудовский фонд развития SFD заключили Меморандум о взаимопонимании в вопросе выделения $1 млрд в виде льготных кредитов на строительство и реновацию стадионов в развивающихся странах мира.

"Благодаря этому Меморандуму о взаимопонимании с Саудовским фондом развития до 1 млрд долларов США будут предоставлены на строительство и модернизацию сертифицированных ФИФА стадионов. Это важный шаг к тому, чтобы наши ассоциации имели инфраструктуру, необходимую для того, чтобы сделать футбол по-настоящему глобальным"

– глава ФИФА Джанни Инфантино

SFD и ФИФА будут работать в тесном сотрудничестве с государственными структурами развивающихся стран для реализации проектов, которые станут стимулом не только для спорта, но и для экономики.