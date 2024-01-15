Блюдо суманак стало частью культурного наследия ЮНЕСКО

Культуру приготовления суманака – национального блюда таджикской кухни – внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Одна из визитных карточек таджикской кухни, блюдо суманак и его приготовление как национальная номинация Таджикистана стала частью Репрезентативного списка нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщили в МИД Таджикистана.

10 декабря в Нью-Дели состоялось 20-е заседание Межправительственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО, по результатам которого суманак стал частью списка, после того, как с 2023 года он находился в статусе номинанта.

Суманак является традиционным блюдом не только в Таджикистане, но и во многих персоязычных странах, а также обязательным атрибутом во время международного праздника Навруз. Блюдо готовится из пшеницы с добавлением масла, муки и грецких орехов. В процессе приготовления женщины часто исполняют национальные песни и танцы.