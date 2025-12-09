Ален Симонян: Ереван открыт к парламентским и торговым контактам с Баку

Председатель национального собрания Армении выразил готовность страны к торгово-экономическому сотрудничеству с Азербайджаном, включая потенциальный транзит через территорию Армении в Нахчыван и Турцию по маршруту Зангезурского коридора.

Армения готова рассмотреть более широкий парламентский диалог с Азербайджаном. Как заявил председатель Национального Собрания Ален Симонян, этот вопрос может быть вынесен на обсуждение между представителями парламентов Еревана и Баку.

Выступая перед журналистами, спикер парламента Армении сообщил, что армянская сторона стремится задействовать любые международные платформы для налаживания контактов. Он также добавил, что его азербайджанская коллега, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, оценивает подобную практику положительно.

"Хотя разговоров пока не было, но я предполагаю, что дальнейшие контакты между мной и председателем парламента Азербайджана состоятся в рамках конференции Межпарламентского союза, которая пройдет в Стамбуле"

– Ален Симонян

По его словам, между сторонами сохраняется глубокое недоверие, корни которого уходят в многолетний конфликт. Симонян подчеркнул, что для его преодоления необходимы последовательные и поступательные шаги.

Симонян подтвердил готовность Еревана к торгово-экономическому-партнерству с Баку, отметив первые поставки азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

Председатель армянского парламента также отметил важность предоставления Азербайджану возможности транзита товаров через территорию Армении в Нахчыван и Турцию по маршруту Зангезурского коридора. По его словам, переговоры на эту тему продолжаются, и такое решение может быть принято в обозримой перспективе.