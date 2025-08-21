Лондон ввел новые санкции против РФ

Великобритания ввела новые санкции против России. В новый санкционный список попали философ Дугин и глава проекта "Рыбарь" Звинчук.

Власти Великобритании утвердили новые рестрикции против РФ, информирует пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Под новые санкции Лондона попали философ Александр Дугин, а также ряд организаций. В частности, санкции введены против Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также центра геополитических экспертиз.

Также в "черный список" Лондона попал проект "Рыбарь" во главе с Михаилом Звинчуком.

Рестрикции предполагают запрет на въезд в страну, а также заморозку банковских счетов.