Вестник Кавказа

Лондон ввел новые санкции против РФ

Лондон ввел новые санкции против РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Великобритания ввела новые санкции против России. В новый санкционный список попали философ Дугин и глава проекта "Рыбарь" Звинчук.

Власти Великобритании утвердили новые рестрикции против РФ, информирует пресс-служба правительства Соединенного Королевства. 

Под новые санкции Лондона попали философ Александр Дугин, а также ряд организаций. В частности, санкции введены против Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также центра геополитических экспертиз. 

Также в "черный список" Лондона попал проект "Рыбарь" во главе с Михаилом Звинчуком. 

Рестрикции предполагают запрет на въезд в страну, а также заморозку банковских счетов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
530 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.