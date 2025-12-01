Партия "Единая нейтральная Грузия": стране необходимо снять розовые очки "евроиллюзии" и определить свой собственный политический курс, основываясь на национальных интересах и принципе "нейтральности".

После прочтения вышедшей в минувшую пятницу "Стратегии национальной безопасности США" партия "Единая нейтральная Грузия" (ЕНГ) опубликовала заявление о необходимости формирования собственного документа, выражающего национальные интересы страны. Иными словами, партия призвала к четкому определению и фиксации политического пути Грузии.

Стратегический курс внешней политики США, подготовленный и опубликованный администрацией Трампа, фиксирует недовольство американской стороны представлением о Североатлантическом альянсе "как о вечно расширяющемся блоке" и намерением "не допустить такого развития в действительности", что, согласно мнению новой грузинской партии, подвергает вопросам нынешнюю форму существования НАТО.

Грузия, в свою очередь, отмечается в заявлении партии ЕНГ, в стремлении к членству в НАТО реализует свое конституционное обязательство, которое при этом не находит ответной реакции со стороны альянса, не рассматривающего перспективу включения в состав новых стран. Данное положение вещей облекает будущее Организации Североатлантического договора пеленой тумана.

"Единая нейтральная Грузия" также обращает внимание на неприсутствие Кавказа в американской "Стратегии" при всей критике европейского политического блока и выражении стремления улучшить и развить дипломатические связи с Россией. Подобный подход, как заявляет ЕДГ, чреват превращением региона в разменную монету конфронтаций интересов стран Глобального Севера.

"Прежде всего, нужно признать новую реальность, вывести страну из "евроиллюзии" и работать над получением нейтрального статуса"

– партия "Единая нейтральная Грузия"