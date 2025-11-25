Вестник Кавказа

Партия "Единая нейтральная Грузия" призвала отказаться от вступления в ЕС

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси состоялся учредительный съезд партии "Единая нейтральная Грузия", одной из основных идей которой является отказ от вступления Грузии в ЕС.

В грузинской столице прошел учредительный съезд партии "Единая нейтральная Грузия", в ходе которого был принят документ, содержащий в себе одну из основных идей партии – отказ Грузии от сотрудничества с ЕС и НАТО. Об этом сообщили в эфире грузинского телеканала Рустави2.

Глава политического совета партии Вато Шакаришвили подчеркнул, что выступает за свободное и мирное развитие Грузии, а попытки вступить в западные структуры – "евроиллюзия, в которую грузин завлекли насильно".

Кроме того, в партии заявили о том, что цель о евроинтеграции, прописанная в конституции страны, должна быть убрана из высшего закона государства.

