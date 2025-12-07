Вестник Кавказа

Генконсулом РФ в США стал Николай Пукалов

Вид на МИД и Москва Сити
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский МИД назначил нового генерального консула в американском Хьюстоне. Им стал Николай Пукалов.

Министерство иностранных дел России назначило генконсулом РФ в городе Хьюстон, США, Николая Пукалова.

"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Пукалов Николай Витальевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Хьюстоне, США"

– МИД РФ

В ведомстве поделились биографическими данными Пукалова. Он учился в Московском государственном институте иностранных языков имени Мориса Тореза, который закончил в 1989 году и с 1992 года приступил к дипломатической службе. До назначения российским генконсулом дипломат занимал пост начальника отдела в консульском департаменте внешнеполитического ведомства России.

