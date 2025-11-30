Заседание БРИКС по научному сотрудничеству проходит в Тегеране

Представители большинства стран БРИКС собрались на посвященное исследовательским проектам заседание, которое проходит в Тегеране.

Восемь стран-участниц БРИКС участвуют в заседании рабочей группы по исследовательской инфраструктуре и научным проектам объединения, которое стартовало сегодня в Тегеране, рассказала глава группы по сотрудничеству с международными организациями Президентского центра по сотрудничеству в области трансформации Зохра Фарахани.

"Эта рабочая группа, созданная в 2015 году, призвана определить практические и оперативные формы сотрудничества и совместных исследований для решения глобальных проблем и вызовов, особенно в странах глобального Юга"

– Зохра Фарахани

По словам представительницы Тегерана, в мероприятии принимают участие Россия, Бразилия, Индия, Индонезия, Иран, Китай, ОАЭ, ЮАР. Фарахани добавила, что участники активно работали в первый же день заседания, совершая конструктивные действия.

Как пишет Mehr, представители стран БРИКС в ходе заседания обсудят развитие научного сотрудничества, улучшение механизмов финансирования масштабных научных проектов, увеличение роли исследовательских институтов, которые выступают в качестве двигателей инноваций, устойчивого развития и научной дипломатии.

Напомним, в состав БРИКС входят 10 стран мира. Помимо упомянутых выше, это Эфиопия и Египет.