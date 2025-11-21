Литературную премию БРИКС получила Салва Бакр

На первом Международном фестивале искусств стран БРИКС назвали лауреата Литературной премии БРИКС.
Победу одержала писательница Салва Бакр из Египта, она получит 1 млн рублей.
Страны БРИКС выдвигали на премию писателей, которые внесли значительный вклад в развитие литературы. Каждое государство имело право на выдвижение трех кандидатов, таких образом лонг-лист состоял из 30 человек. Шорт-лист был составлен через месяц и включил 10 имен: Алексей Варламов (РФ), Мансур Алиморади (Иран), Ма Боюн (КНР), Ана Мария Гонсалвес (Бразилия), Сону Саини (Индия), Рим Аль Камали (ОАЭ), Нтабисенг Джах Роуз Джафта (ЮАР), Денни Джа (Индонезия), Абере Адаму (Эфиопия) и Салва Бакр (Египет). Обладатель премии был назван в Хабаровске, где в эти дни проходит Фестиваль искусств БРИКС, передает ТАСС.