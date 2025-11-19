Вестник Кавказа

Власти России видят перспективы для развития авиасообщения с Египтом

Гостиница в Египте
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Авиасообщение между РФ и Египтом обладает потенциалом для развития, уверены в Росавиации, и ведомство намерено заняться этим направлением.

Россия и Египет могут продолжить развивать авиасообщение, подробности рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Сейчас на повестке в Египте есть еще два аэропорта, в которые мы до конца года или уже в первом квартале следующего рассчитываем совершить командировку"

– Дмитрий Ядров

Руководитель авиационного ведомства обратил внимание на обширные перспективы этих воздушных гаваней для развития авиасообщения с Египтом, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что ранее Ядров рассказывал о ведущихся консультациях по полетам российских перевозчиков в египетские города Александрия и Эд-Дабаа.





