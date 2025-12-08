Пашинян провел встречу с президентом Германии

Никол Пашинян провел встречу с президентом ФРГ Штайнмайером. Стороны обсудили развитие отношений между Ереваном и Берлином, а также региональную тематику.

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе беседы стороны затронули вопросы развития отношений между Берлином и Ереваном, а также укрепление связей Армении и ЕС.

"Мы обсудили укрепление отношений между Арменией и Германией, расширение партнерства с ЕС на основе общей приверженности демократии и верховенству закона. Также обменялись мнениями по вопросам продвижения мирной повестки в нашем регионе"

– Никол Пашинян

Отметим, что армянский политик прибыл в Берлин сегодня. В состав делегации Еревана вошли глава армянского дипведомства Арарат Мирзоян, а также глава экономического ведомства Геворг Папоян.

У армянского премьера также запланирована поездка в Гамбург, где состоится встреча с местным бизнес-сообществом.