Пашинян провел встречу с президентом Германии

© Фото: Сайт президента России
Никол Пашинян провел встречу с президентом ФРГ Штайнмайером. Стороны обсудили развитие отношений между Ереваном и Берлином, а также региональную тематику.

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе беседы стороны затронули вопросы развития отношений между Берлином и Ереваном, а также укрепление связей Армении и ЕС. 

"Мы обсудили укрепление отношений между Арменией и Германией, расширение партнерства с ЕС на основе общей приверженности демократии и верховенству закона. Также обменялись мнениями по вопросам продвижения мирной повестки в нашем регионе"

– Никол Пашинян 

Отметим, что армянский политик прибыл в Берлин сегодня. В состав делегации Еревана вошли глава армянского дипведомства Арарат Мирзоян, а также глава экономического ведомства Геворг Папоян. 

У армянского премьера также запланирована поездка в Гамбург, где состоится встреча с местным бизнес-сообществом.

