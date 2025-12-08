Пашинян провел встречу с президентом Германии

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе беседы стороны затронули вопросы развития отношений между Берлином и Ереваном, а также укрепление связей Армении и ЕС.
"Мы обсудили укрепление отношений между Арменией и Германией, расширение партнерства с ЕС на основе общей приверженности демократии и верховенству закона. Также обменялись мнениями по вопросам продвижения мирной повестки в нашем регионе"
– Никол Пашинян
Отметим, что армянский политик прибыл в Берлин сегодня. В состав делегации Еревана вошли глава армянского дипведомства Арарат Мирзоян, а также глава экономического ведомства Геворг Папоян.
У армянского премьера также запланирована поездка в Гамбург, где состоится встреча с местным бизнес-сообществом.