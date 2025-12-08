Баку обеспокоен новым документом ЕС-Армения

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с подписанием Ереваном и Брюсселем документа "Стратегическая повестка для партнерства ЕС-Армения".

Документ "Стратегическая повестка для партнерства ЕС-Армения", который ранее подписали представители Еревана и Брюсселя, вступает в противоречие с мирной повесткой с Азербайджаном, сказано в комментарии МИД Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули "серьезную обеспокоенность" в связи с получением приоритетного характера рядом вопросов, которые искажают реалии постконфликтного времени и в целом вступают в противоречие с мирной армяно-азербайджанской повесткой. Речь идет о документе "Стратегическая повестка для партнерства ЕС-Армения", который был подписан по итогам VI заседания Совета партнерства между ЕС и Арменией, прошедшего второго декабря в Брюсселе.

"Неприемлемо, что в этом двустороннем документе, определяющем стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на последующие семь лет, находят место вопросы, нацеленные против Азербайджана. Это также негативно влияет на перспективы отношений Азербайджан-ЕС"

– МИД Азербайджана

Так, в введении к документу и некоторых других разделах встречаются такие проявления предвзятости к Азербайджану, как выражение "армяне Карабаха, ставшие перемещенными лицами после военных операций Азербайджана" применительно к армянским жителям, отказавшимся от предложенного Азербайджаном плана реинтеграции и добровольно мигрировавшим в Армению, а также определение данной категории людей как "беженцев".

Далее, в разделе о возможном вкладе ЕС в нормализацию в регионе говорится о поддержке полного, немедленного и эффективного исполнения соответствующих решений Международного суда, что однозначно отсылает к известным претензиям Армении против Азербайджана. В МИД подчеркнули, что вынесение на обсуждение третьей стороной вопроса, напрямую связанного только с Азербайджаном и Арменией и носящего строго двусторонний характер, не имеет под собой логических оснований, а также игнорирует наличие легитимных судебных исков Азербайджана против Армении.

В министерстве напомнили, что в парафированном при участии лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне мирном соглашении есть пункт об урегулировании упомянутых претензий, поэтому наличие этого вопроса в документе ЕС-Армения напрямую противоречит мирному процессу и вызывает серьезные вопросы относительно искренности намерений, которые озвучивает Ереван.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что называние лиц армянского происхождения, которые обвиняются за преступления против человечности и военные преступления либо осуждены за них, "пленными" и выделение вопроса их освобождения в качестве самостоятельного приоритета представляет собой серьезное и неприемлемое искажение реальности.

"Несмотря на отражение в документе ЕС–Армения многочисленных положений, поддерживающих не обладающую региональным консенсусом инициативу Армении "Перекресток мира", вызывает серьезную обеспокоенность отсутствие хотя бы одного упоминания о проекте "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), который был достигнут в рамках процесса нормализации и имеет важное значение, и который был согласован на саммите в Вашингтоне 8 августа"

– МИД Азербайджана

Данный факт, указали в министерстве, вызывает вопросы и к серьезности намерений Еревана выполнять обязательства по соглашению TRIPP, подписанному премьер-министром Николом Пашиняном в Вашингтоне, и к озвученной ранее ЕС поддержке данного проекта.

Далее, еще одним поводом для беспокойства становится продолжение деятельности наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA): она используется как инструмент пропаганды против Азербайджана – и придание приоритетного значения ее сохранению и обеспечению полной оперативности, которые предполагает документ ЕС-Армения. В министерстве напомнили, что парафированное соглашение между Азербайджаном и Арменией, а именно его 7-я статья, предусматривает обязательство сторон не размещать силы третьих сторон на общей границе.

Кроме того, добавили в МИД АР, в документе делается акцент на военных и оборонных вопросах, что способствует милитаризации Армении.

"Указанные выше вопросы, на фоне достигнутого с 8 августа прогресса в постконфликтный период, вновь выдвигают элементы прошлого конфликта и вызывают серьезные сомнения относительно намерений Армении. Мы ожидаем, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги для устранения этих вредоносных положений, не отражающих текущие реалии. В свою очередь, мы продолжим внимательно следить за ситуацией и сделаем необходимые выводы"

– МИД Азербайджана