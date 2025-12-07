Азербайджан инициировал торговлю с Арменией

Экономисты Ровшан Ибрагимов и Эмин Гарибли рассказали для "Вестника Кавказа" о предпосылках и ожидаемых последствиях первой торговой сделки между Азербайджаном и Арменией – планируемой поставки партии нефтепродуктов с Бакинского НПЗ на армянский рынок.

В начале декабря Баку объявил о запуске нового этапа нормализации отношений с Ереваном: если осенью Азербайджан открыл свою территорию для транзита иностранных грузов в Армению, то в ближайшее время он начнет поставлять собственные товары армянским потребителям. Первой позицией в инициируемом азербайджанском стороной товарообороте Азербайджан-Армения станут нефтепродукты.

Договоренность о стартовой сделке на поставку азербайджанских нефтепродуктов на армянский рынок была достигнута во время заседания двусторонней комиссии по делимитации границы 28 ноября в Габале, что неудивительно, поскольку сопредседатели – Шахин Мустафаев и Мгер Григорян – курируют в своих правительствах экономические вопросы. В прошедшие выходные об этом объявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время участия в Дохийском форуме в Катаре.

Армянская сторона подтверждает договоренность, но пока не может назвать конкретные даты импорта нефтепродуктов из Азербайджана. Поскольку на сегодняшний день между двумя странами нет прямых железных дорог, согласована доставка груза через Грузию, которая предоставит для осуществления первой торговой сделки между Азербайджаном и Арменией нулевой транзитный тариф.

Мирная повестка Баку и Еревана

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что запуск торговли между двумя странами является естественным последствием прогресса в политическом диалоге Баку и Еревана по развитию мирной повестки дня.

"Отправной точкой стал двусторонний формат отношений между Азербайджаном и Арменией. Значительный прогресс был достигнут на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби 10 июля. Продолжение и закрепление достигнутых успехов в политических контактов произошло на встрече Алиева и Пашиняна в Вашингтоне 8 августа, когда стороны парафировали текст соглашения о мире и подписали Совместную декларацию о настрое на мирное взаимодействие", - прежде всего сказал он.

"Само подписание мирного договора, по всей видимости, может произойти уже в следующем году, после устранения из Конституции Армении претензий на территории Азербайджана. Однако уже после встреч в Абу-Даби и Вашингтоне значительно выросла степень доверия между сторонами. Баку и Ереван пришли к согласию в том, что процесс мирного урегулирования необратим и пути назад к конфронтации нет. Именно это создало потенциал для всех тех шагов к установлению нормальных контактов между двумя государствами, которые мы наблюдаем в последние месяцы. Та же договоренность об экспорте азербайджанских нефтепродуктов в Армению – это подтверждение, что мир установился не только на бумаге, но и в реальности, а политические договоренности имеют практическое продолжение", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

Эксперт обратил внимание, что в условиях мирной повестки дня Азербайджану становится интересно расширить направления экспорта за счет армянского рынка. "В Азербайджане работает Бакинский НПЗ, недавно модернизированный, который производит дизель стандарта Евро-5, что является экологически чистым продуктом. Направлений экспорта нефтепродуктов Азербайджана не так много, главным образом они поставляются в Грузию, поскольку другие наши соседи сами производят топливо. Поэтому открытие новых экспортных рынков рассматривается как позитивный сценарий. Сложности в том, чтобы увеличить производство на Бакинском НПЗ, нет, вопрос в том, куда поставлять произведенный продукт", - пояснил он.

"В Армении определенно будет спрос на азербайджанские нефтепродукты. Республика является географическим соседом Азербайджаном, следовательно, при импорте не будет большой наценки за логистику поставок. Она не производит нефтепродукты сама и нуждается в импорте разных видов топлива. Если все пройдет нормально с первой сделкой, есть основания полагать, что азербайджанские нефтепродукты найдут новый стабильный или даже растущий рынок. Азербайджану безусловно интересно больше продавать за рубеж не сырой нефти, а продуктов ее переработки из-за высокой добавочной стоимости", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

Перспективы Зангезурского коридора

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли, в свою очередь, обратил внимание на возрастающую значимость реализации проекта Зангезурского коридора – он позволит организовать армяно-азербайджанскую торговлю без транзита через другие государства, поскольку товары будут идти только по территории Азербайджана и Армении.

"Зангезурский коридор с точки зрения армяно-азербайджанского урегулирования будет служить открытию всех экономических, гуманитарных и культурных связей между двумя государствами, поскольку он предоставит прямое транспортное сообщение между Азербайджаном и Арменией. Мы знаем, что в обществе Армении по отношению к открытию Зангезурского коридора и вообще восстановлению связей есть неоднозначное восприятие. И потом так важны первые экономические проекты – они покажут и выгоду торговли с Азербайджаном, и потребность в открытии прямых коммуникаций между странами", - отметил он.

Доцент UNEC выразил уверенность в том, что Азербайджан сможет удовлетворить спрос Армении на нефтепродукты. "Мы экспортируем нефтепродукты с 2020 года и активно развиваем их производство. Армения – небольшая страна, и значительная часть ее импорта нефтепродуктов уже обеспечена другими поставщиками. Поэтому на первом этапе речь будет идти о закрытии сравнительного небольшой нехватки нефтепродуктов на армянском рынке, что Азербайджан безусловно сможет обеспечить. В целом у этого события пока что более важно его символическое значение – выстраиваются экономические связи между странами", - сообщил Эмин Гарибли.

"Сделки, которые станут первыми ласточками армяно-азербайджанского товарооборота, независимо от объемов поставок, будут создавать импульс для развития всего спектра потенциальных экономических связей между Азербайджаном и Арменией. Попутно это поможет реализации ключевой цели Азербайджан в вопросе разблокирования коммуникаций – получении беспрепятственного транспортного сообщения с Нахчываном, что предполагают проекты Зангезурского коридора и "Маршрута Трампа". Поэтому в целом стартовую сделку стоит оценить положительно", - заключил экономист.