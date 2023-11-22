Будет ли Армения получать нефтепродукты из Азербайджана: что это даст и какие есть проблемы?

Предварительная договоренность об экспорте азербайджанских нефтепродуктов в Армению была достигнута в конце ноября в Габале на встрече представителей Баку и Еревана. Почему эта договоренность может стать прорывной для установления мира на Южном Кавказе?

Когда и где Баку и Ереван договорись об экспорте?

В конце лета прошлого года Азербайджан и Армения договорились о совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации госграницы. Заседания комиссий под председательством заместителей глав правительств - Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна – проводятся регулярно. Стороны вполне успешно занимаются проблемами пресечения границы, составления карт делимитации. Работа комиссий считается очень важной для окончательного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, хотя за рамки пограничных вопросов стороны редко выходили. Обычно представители Баку и Еревана встречаются на границе. Но в конце ноября 12-я встреча представителей комиссий впервые прошла в азербайджанской Габале, а одним из главных вопросов, вынесенных на обсуждение, стал экспорт азербайджанского дизельного топлива в остро нуждающуюся в нем Армению.

Какие проблемы возникли при реализации идеи?

Во времена Советского союза, до того как разгорелся конфликт вокруг Карабаха, Армянская ССР получала из Азербайджана топливо, необходимое ей для стабильной работы железной дороги, однако уже в течение нескольких десятилетний эти поставки не осуществляются. Для их возобновления была необходима политическая воля и технические возможности. И если воля была проявлена, то с техническим обеспечением возникли проблемы: прямого железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном сейчас нет. Поэтому единственным способом доставки нефтепродуктов был путь через соседнюю Грузию.

Однако поначалу грузинские власти запросили слишком высокую цену за транзит, существенно завысив тариф. Это огорчило и Баку, и Ереван, ведь договоренность о поставках нефтепродуктов была достигнута в рамках прямого диалога, без посредников, что подпитывало надежду на установление экономического сотрудничества между Арменией и Азербайджаном в отсутствие других игроков. Это важно, поскольку большинство экспертов сходится во мнении, что потенциал прямых переговоров Баку и Еревана несоизмеримо выше, чем с участием посредников, и установление экономических контактов неизбежно послужит укреплению доверия.

К счастью, Грузия в конечном счете согласилась обеспечить транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению, причем безвозмездно. Правда, речь идет только о разовой поставке. Вероятно, регулярное использование территории Грузии для транзита станет предметом дальнейших переговоров.

Как возобновляется сотрудничество между Арменией и Азербайджаном?

Возобновление поставок нефтепродуктов станет важным шагом в деле налаживания экономических и торговых связей между Арменией и Азербайджаном, о необходимости которых говорят давно. Что касается практических шагов, то в конце октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь в Казахстане, заявил, что Баку снял все ограничения на транзит грузов в направлении Армении. Первым транзитным грузом стала казахстанская пшеница. Схема была такая: пшеницу везли из Актау в Баку, а потом по железным дорогам Азербайджана и Грузии в Армению.

Это позволило заговорить о снятии транспортной блокады, в которой Армения находилась в течение нескольких десятков лет. В Ереване признали, что это решение крайне важно для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и установления мира.

Здесь стоит напомнить, что вскоре должен начать работать Зангезурский коридор (или Маршрут Трампа), и Баку сможет отправлять грузы в Нахчыван через территорию Армении, которая, в свою очередь, будет интегрироваться в региональную экономическую систему, что откроет новые геоэкономические перспективы.