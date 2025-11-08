Российский "Союз МС-27" с международным экипажем возвращается на Землю

Российский космический корабль "Союз МС-27" с международным экипажем на борту отстыковался от МКС и уже в 8 часов утра приземлится в Казахстане.

Российский космический корабль "Союз МС-27", экипаж которого составляют российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким возвращается на Землю, он уже отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос".

В 7:10 мск корабль начнет торможение на околоземной орбите, после чего начнет сход с нее, войдет в плотные слои атмосферы и в районе 7:28 мск разделится на отсеки. Чуть больше чем через полчаса, в 8:04 мск, его спускаемый аппрат приземлится в казахстанской степи в 146 км юго-восточнее Жезказгана, передает РИА Новости.

Провожали международный экипаж на станции космическим тортом с цифрой "73", обозначающей порядковый номер космической экспедиции, рассказали в российской госкорпорации "Роскосмос".

"Этой ночью на МКС провожают экипаж, в честь события - космический торт!"

- "Роскосмос"

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем отправилась с космодрома Байконур 8 апреля 2025 года, командир корабля Сергей Рыжиков совершил уже третью космическую миссию, а вот Зубрицкий и Ким побывали в космосе впервые.