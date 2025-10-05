Армения завершила миссию первого спутника Armsat-1

Армянские ученые начали разработку технических требований к будущему спутнику Armsat-2, который придет на смену Armsat-1, начавшему этап вывода с космической орбиты.

Армения приступила к активной фазе сборки будущего спутника Armsat-2, которая ведется в тесном сотрудничестве с рядом ведущих международных компаний. Первый армянский космический спутник Armsat-1 завершил свою миссию и сейчас выводится с орбиты, сообщает министерство высокотехнологичной промышленности Армении.

Запуск Armsat-1 дал мощный импульс для развития космической индустрии страны - за 3,5 года на орбите он передал большое количество снимков как научного, так и прикладного значения, передает Sputnik Армения.

Сейчас в стране сформирована команда специалистов, способных управлять следующими поколениями спутников, и опыт эксплуатации Armsat-1 уже используется при проектировании нового аппарата Armsat-2.

Министерство также опубликовало несколько фотографий, сделанных Armsat-1.

Напомним, спутник по заказу правительства Армении был собран специалистами испанской компании Satlantis и запущен в космос в мае 2022 года.