Россия и Азербайджан стали главными покупателями грузинского картофеля

Аграрии Грузии нарастили поставки картофеля за границу на 136%. Главными покупателями стали Россия и Азербайджан.

Грузия рекордно нарастила экспортные поставки картофеля. Главными покупателями аграрной продукции в 2025 году стали Россия и Азербайджан. 

По данным Сакстата, поставки картофеля из Грузии выросли на 262% по стоимости, а также прибавили 136% в объеме. Всего республика поставила 82,5 тыс т клубней за границу за $27,3 млн. 

В РФ отправили свыше 50 тыс т клубней, на долю Азербайджана пришлось чуть более 24 тыс т. Грузия также нарастила импорт картофеля почти на $2,9 млн.

