Прямых рейсов между Москвой и Кабулом станет больше – посол Афганистана

Посол Афганистана в РФ сообщил о планах по наращиванию авиаперевозок между Москвой и Кабулом. Выполнять прямые рейсы на это направлении будет еще один перевозчик.

Между Россией и Афганистаном станет больше прямых авиарейсов, рассказал афганский посол в Москве Гуль Хасан.

"Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырех лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведется работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой"

– посол

Также предпринимаются усилия для того, чтобы граждане двух стран чаще совершали взаимные поездки, увеличение спроса на прямые рейсы "в перспективе приведет к росту количества авиарейсов", добавил Хасан в беседе с ТАСС.