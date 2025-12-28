Карты "Мир" в Афганистане будут запущены нескоро – Кабулов

Скорого запуска карт "Мир" в Афганистане ждать не стоит, банковская система страны не готова к этому, поделился Кабулов.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов оценил сроки запуска на территории Афганистана работы с картами российской системы "Мир", пишет ТАСС.
"Не думаю, что это будет скоро, поскольку банковская система Афганистана с транзакциями не работает. Они находятся также под санкциями, поэтому это вряд ли"
– Замир Кабулов
О том, что Москва и Кабул обсуждают возможность запуска карт "Мир" в Афганистане сообщал осенью прошлого года афганский посол Гуль Хасан.