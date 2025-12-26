Власти Афганистана призывали соседей к сотрудничеству

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед выступил сегодня на радио "Валам Ватандар", призвав соседние страны к сотрудничеству с Исламским Эмиратом.

Власти Афганистана призывают соседние страны не сочувствовать им, а развивать интенсивное сотрудничество, в том числе и в вопросах безопасности, заявил сегодня в эфире радиостанции "Салам Ватандар" ("Привет, земляки") пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.

"Исламский Эмират, реагируя на обеспокоенность ряда соседних и региональных стран по поводу угроз безопасности, исходящих с территории Афганистана, заявляет, что для обеспечения спокойствия в регионе страны должны сотрудничать с нами вместо того, чтобы выражать обеспокоенность"

- Забибулла Моджахед

Все опасения на угрозы, якобы исходящие с афганской территории, легко решаются при наличии взаимопонимания с соседями и сотрудничества с ними, поскольку Афганистан сам стремится к спокойствию в регионе, отметил чиновник, передает РИА Новости. Спокойствие в стране означает спокойствие в регионе, и стране региональная координация и сотрудничество необходимы не меньше, чем ее соседям. Соседние страны должны принять реалии, произошедшие в Афганистане, и быть его партнерами, заявил Моджахед.

В то же время ведущий радиостанции отметил, что только за последний месяц с территории Афганистана произошло как минимум три трансграничных нападения на Таджикистан, в которых погибли не менее 10 человек.

Сейчас МИД Афганистана пристально расследует все эти инциденты, говорится в сообщении.